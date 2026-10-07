В Уфе прошёл форум «Больше, чем работа. Башкортостан»

6 октября в Уфе на площадке конгресс-холла «Торатау» собрались больше 300 студентов и школьников. Вместе с Росмолодёжь.Профи здесь провели форум «Больше, чем работа. Башкортостан».

Ребята смогли поближе познакомиться примерно с 20 предприятиями и организациями республики. Для них работали интерактивные площадки, а также прошли мастер-классы по лидерству и карьерному росту. Кроме того, участники съездили на экскурсии на предприятия — чтобы своими глазами увидеть, где и как работают люди, и уже сейчас понять, какие карьерные перспективы у них есть.

Как сказал министр молодёжной политики Башкирии Вито Сабиров, такие площадки очень важны для молодёжи:

«Для молодёжи важно уже начиная с первых курсов апробировать знания в практической плоскости, проходить практики и стажировки, знакомиться непосредственно на местах с возможностями предприятий и организаций. Именно такую площадку совместно с нашими федеральными коллегами мы провели для студентов и школьников, на которой познакомили их с предприятиями республики, а также погрузили самих работодателей в повестку молодёжной политики, обсудили вопросы взаимодействия в части привлечения молодых кадров и вовлечения трудящейся молодёжи в отраслевые проекты и программы».

В подтверждение его слов студентка 3 курса Уфимского филиала Финансового университета при Правительстве РФ Екатерина Анисимова отметила, что мероприятие, действительно, помогло пересмотреть свои карьерные ориентиры.

«Раньше я была уверена, что с юридическим образованием можно реализовать себя исключительно в юридических фирмах или адвокатуре, однако после общения с экспертами и представителями организаций поняла, что юристы востребованы и в обычных компаниях. Это значительно расширяет горизонты. Больше всего мне понравилась лекция про лидерство. Она на самом деле заставила задуматься о себе. Я осознала, что у меня есть задатки лидера, и теперь понимаю, что эти качества нужно целенаправленно развивать. Спасибо организаторам за этот опыт!» — поделилась студентка впечатлениями.

В рамках форума также прошла отдельная встреча с представителями предприятий республики. На ней обсудили, как помочь работодателям привлекать молодые кадры, и договорились сотрудничать в этом направлении более тесно. Кроме того, рассказали о возможностях, которые сегодня создаются в республике и стране для работающей молодёжи, а также поговорили о развитии студотрядовского движения и реализации новых трудовых проектов.

Глава Башкирии Радий Хабиров не раз подчеркивал необходимость создания площадки для взаимодействия студентов и предприятий.