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18:53 (UTC+5), 06 Октября 2026

В Уфе в пострадавшем от атаки БПЛА доме на Гафури завершается ремонт

Дом будет восстановлен до 31 октября.

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Гульназ Гареева администрация Ленинского района Уфы
Фото: Гульназ Гареева | администрация Ленинского района Уфы
Инсаф Хужабирганов

В Уфе в пострадавшем от атаки БПЛА доме на улице Гафури завершается ремонт. Об этом сообщил глава Ленинского района Олег Котов.

На сегодня завершены ремонт парапетов и укладка рубероида. В квартирах продолжается устройство наливных полов, устанавливаются подоконники, откосы. В одной из квартир уже завершены работы по обустройству системы водоотведения и восстановлению подоконников. Также отделка идет в ещё одной поврежденной квартире.

Олег Котов напомнил, что власти города приняли решение выделить пострадавшим материальную помощь, в здании администрации организован приём документов от пострадавших граждан. 

Дом на Гафури, 54 будет восстановлен до 31 октября.

Ранее Башинформ сообщал о том, как идёт восстановление пострадавших от БПЛА домов в Уфе.

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