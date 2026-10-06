В Уфе в пострадавшем от атаки БПЛА доме на Гафури завершается ремонт

В Уфе в пострадавшем от атаки БПЛА доме на улице Гафури завершается ремонт. Об этом сообщил глава Ленинского района Олег Котов.
На сегодня завершены ремонт парапетов и укладка рубероида. В квартирах продолжается устройство наливных полов, устанавливаются подоконники, откосы. В одной из квартир уже завершены работы по обустройству системы водоотведения и восстановлению подоконников. Также отделка идет в ещё одной поврежденной квартире.
Олег Котов напомнил, что власти города приняли решение выделить пострадавшим материальную помощь, в здании администрации организован приём документов от пострадавших граждан.
Дом на Гафури, 54 будет восстановлен до 31 октября.
Ранее Башинформ сообщал о том, как идёт восстановление пострадавших от БПЛА домов в Уфе.
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