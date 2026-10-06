В Уфе после двухлетней реконструкции открывается парк имени Ленина

9 октября в Уфе состоится торжественное открытие обновленного парка имени Ленина. Масштабная реконструкция, которая длилась два года, почти завершена.

Накануне объект проверила временная рабочая группа Общественной палаты Башкортостана, созданная по поручению Главы республики Радия Хабирова. По словам подрядчиков, все работы выполнены в срок.

В парке полностью заменены инженерные сети, электричество и водоснабжение. Установлены современные камеры видеонаблюдения и система капельного полива. Уложено более 18 тысяч единиц новой брусчатки. Для удобства и безопасности потоки людей разделили: появились деревянные тропинки для пешеходов и беговые дорожки из резиновой крошки. Созданы две новые площадки, включая инклюзивную зону для детей с ограниченными возможностями здоровья и зону с батутами. На входах гостей встречают качели с подсветкой. Построен амфитеатр со сценой для городских праздников. Знаменитые фонтаны восстановили — теперь они будут работать ежедневно до морозов, дополняясь световыми и звуковыми эффектами. Входную арку в парк воссоздали по историческому оригиналу, но сделали из прочного гранита и кварцита. На информационных табличках текст продублировали на русском и башкирском языках, а в дизайн светодиодной брусчатки добавили элементы национальной айдентики.

Временная рабочая группа Общественной палаты, куда вошли историки, общественные деятели, депутаты Государственного Собрания — Курултая РБ, неравнодушные граждане и блогеры, контролировала проект с самого начала реконструкции.

Как рассказала председатель палаты Энже Ахмадуллина, жители сами подсказывали, что для них важно. Например, по их просьбе в ходе стройки сохранили уникальные вековые сосны, а 93-летнего свидетеля истории парка пригласили на церемонию открытия.

«Подрядная организация очень ответственно отнеслась к ремонту. Мы видим: исторические элементы сохранены, появились и новые решения. Предусмотрена доступная среда для всех: каждая лестница снабжена пандусами, — отметила она. — Я уверена, что обновленный парк станет точкой притяжения и местом для добрых встреч и событий».

На сегодняшний день все ограждения в парке — стационарные. При этом вход останется свободным для всех: устанавливать ворота или шлагбаумы не планируется.