В Уфе мечеть «Ар-Рахим» засияла новой подсветкой

В мечети «Ар-Рахим» в Уфе сегодня начали тестировать новую цветную подсветку. Кадры с ярким освещением прислала в редакцию информагентства блогер Ильнара Рахмангулова.

Ильнара рассказала, что из ее окна открывается вид на мечеть.

«Каждый день „Ар-Рахим“ светится, но не так ярко, как сегодня. Очень красиво получилось. Мечеть стала еще заметнее в ночном городе», — написала жительница Уфы.

Напомним, строительство мечети «Ар-Рахим» ведется под личным контролем Главы Башкирии Радия Хабирова. В сентябре 2023 года руководитель республики провёл рабочее совещание по возобновлению строительства соборной мечети «Ар-Рахим». После этого специалисты провели комплексное обследование объекта и оценили его состояние. 10 апреля 2024 года при участии Радия Хабирова строительство мечети возобновилось.