МВД Башкирии открыло обновленное здание для регистрации автомобилей

После капитального ремонта открылось обновленное здание Отделения технического надзора и регистрации автотранспортных средств ГИБДД УМВД России по Уфе. Площадь помещений составляет 289 кв. м, ремонт сделали при поддержке администрации Октябрьского района, сообщили в пресс-службе МВД по РБ.
Внутри полностью заменены полы, потолки, окна и установлены стеновые панели. Для маломобильных граждан оборудованы санитарные узлы и пандусы. За счет перепланировки фойе и увеличения количества окон приема время ожидания в очереди должно сократиться. Обновленное здание готово к приему граждан и обеспечивает более высокий уровень комфорта, доступности и качества госуслуг. Здесь оказываются государственные услуги по регистрации транспортных средств, внесению изменений в регистрационные данные, выдаче документов и регистрационных знаков, а также проверке соответствия транспортного средства требованиям безопасности и надзорные функции в рамках полномочий ГИБДД.
Торжественная церемония открытия состоялась 5 октября. В мероприятии приняли участие министр внутренних дел республики генерал-лейтенант полиции Александр Воронежский, заместитель министра внутренних дел генерал-майор внутренней службы Евгений Полтавец, начальник Госавтоинспекции республики полковник полиции Владимир Севастьянов, начальник Управления МВД России по Уфе полковник полиции Ильгиз Байсурин, а также первый заместитель главы администрации Уфы Сергей Кожевников.
Отделение находится по адресу: г. Уфа, ул. Лесотехникума, 92. Прием документов ведется со вторника по субботу с 9 до 17 часов, выдача — до 18.00. Понедельник и воскресенье — выходные.
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