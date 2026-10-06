Вторник, 3 Ноября 2026
Уфа
-7 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для Победы
|Последние новости
Главная/Общество
12:09 (UTC+5), 06 Октября 2026

МВД Башкирии открыло обновленное здание для регистрации автомобилей

Помещения готовы к приему граждан.

Добавить в предпочтительные источники Google
пресс-служба МВД по РБ Мах
Фото: пресс-служба МВД по РБ | Мах
Ксения Калинина
Cпециальный корреспондент
Прослушать статью:

После капитального ремонта открылось обновленное здание Отделения технического надзора и регистрации автотранспортных средств ГИБДД УМВД России по Уфе. Площадь помещений составляет 289 кв. м, ремонт сделали при поддержке администрации Октябрьского района, сообщили в пресс-службе МВД по РБ.

Внутри полностью заменены полы, потолки, окна и установлены стеновые панели. Для маломобильных граждан оборудованы санитарные узлы и пандусы. За счет перепланировки фойе и увеличения количества окон приема время ожидания в очереди должно сократиться. Обновленное здание готово к приему граждан и обеспечивает более высокий уровень комфорта, доступности и качества госуслуг. Здесь оказываются государственные услуги по регистрации транспортных средств, внесению изменений в регистрационные данные, выдаче документов и регистрационных знаков, а также проверке соответствия транспортного средства требованиям безопасности и надзорные функции в рамках полномочий ГИБДД.

Торжественная церемония открытия состоялась 5 октября. В мероприятии приняли участие министр внутренних дел республики генерал-лейтенант полиции Александр Воронежский, заместитель министра внутренних дел генерал-майор внутренней службы Евгений Полтавец, начальник Госавтоинспекции республики полковник полиции Владимир Севастьянов, начальник Управления МВД России по Уфе полковник полиции Ильгиз Байсурин, а также первый заместитель главы администрации Уфы Сергей Кожевников.

Отделение находится по адресу: г. Уфа, ул. Лесотехникума, 92. Прием документов ведется со вторника по субботу с 9 до 17 часов, выдача — до 18.00. Понедельник и воскресенье — выходные. 

Ранее в Уфе майнер похитил электроэнергию на миллион рублей.

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Добавить в предпочтительные источники Google
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Все темы
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Авторы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru