Жители Башкирии подали почти миллион заявок на самозапреты

За 1 год и 7 месяцев действия услуги «Самозапрет на кредиты» жители Башкирии подали 998,5 тыс. заявлений на её получение. С учётом передумавших и снявших запрет на 1 октября статус самозпрета имеют 749,5 тыс. жителей республики, по данным ОКБ. На 1 сентября их было 739,4 тыс.

Всего за сентябрь из Башкирии поступило 25 тыс. новых заявлений (за август — 22 тыс.). Динамика соотносится с общим ростом кредитной активности в сентябре.

В основном жители республики пользуются Госуслугами. Через МФЦ «приходит» в среднем 2 тыс. заявлений в месяц, по данным НБКИ.