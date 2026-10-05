В Уфе начали подавать тепло в дома

В многоквартирные дома начали подавать тепло сегодня, 5 октября, сообщает пресс-служба Управления гражданской защиты города. Напомним, на прошлой неделе отопление подключили в социальные объекты — детские сады, школы и медицинские учреждения.
По вопросам, связанным с отоплением, уфимцы могут обращаться в ситуационный центр ЕДДС по номеру 8 (347) 277-09-11.
Горячие линии ресурсоснабжающих организаций: МУП УИС: 8-800-250-52-80; «БашРТС»: 8 (347) 222-22-00, 8 (347) 222-22-55 (пн-сб с 9 до 20 часов).
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.