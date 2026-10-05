Сегодня утром рейды ГАИ проводятся на следующих участках федеральных трасс:

— на 1307 километре автодороги М-5 «Урал»;

— на 198 километре автодороги Уфа – Оренбург;

— на 103 километре автодороги Уфа – Бирск – Янаул;

— на 6, 101 и 113 километрах автодороги Р-240 подъезд к М12 «Восток».

Массовые проверки ГАИ направлены на пресечение нарушений Правил дорожного движения.

«Особое внимание уделено нетрезвому вождению и перевозке детей-пассажиров», — отметил Севастьянов и добавил, что водителям следует соблюдать скоростной режим, иметь при себе все необходимые документы и быть готовыми к возможной остановке для проверки.

Ранее в Архангельском районе нетрезвая женщина устроила погоню с ДПС и пыталась подкупить инспекторов.