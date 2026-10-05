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10:07 (UTC+5), 05 Октября 2026

В Башкирии сотрудники уголовного розыска отмечают профессиональный праздник

День образования службы уголовного розыска ежегодно отмечается 5 октября. В этот день по всей стране чествуют тех, кто посвятил свою жизнь борьбе с криминалом, обеспечивая правопорядок и безопасность граждан.

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пресс-служба МВД по РБ Мах
Фото: пресс-служба МВД по РБ | Мах
Ксения Калинина
Cпециальный корреспондент

Министр внутренних дел по Республике Башкортостан генерал-лейтенант полиции Александр Воронежский и председатель Совета ветеранов органов внутренних дел РБ Ришат Юсупов поздравили личный состав и ветеранов службы с Днем образования уголовного розыска.

В официальном обращении, опубликованном пресс-службой ведомства, подчеркивается ключевая роль службы в правоохранительной системе республики.

«Уголовный розыск — одно из ключевых звеньев правоохранительной системы, стоящее на переднем крае борьбы с преступностью. Ваша работа требует не только глубоких знаний закона и отточенных профессиональных навыков, но и особой интуиции, настойчивости, умения выстраивать логические цепочки. Благодаря вашему труду раскрываются тяжкие и особо тяжкие преступления, возвращаются к нормальной жизни пострадавшие, а общество чувствует себя защищённым», — говорится в поздравлении.

Руководство МВД и ветеранская организация отдельно отметили вклад ветеранов службы.

«Особые слова признательности — ветеранам службы. Ваш бесценный опыт и верность долгу стали фундаментом, на котором сегодня строится работа уголовного розыска. Вы передали молодому поколению оперативников не просто приёмы работы, а саму суть службы — ответственность перед людьми и непримиримость к преступлению», — подчеркнули Александр Воронежский и Ришат Юсупов.

В завершение обращения прозвучали теплые пожелания в адрес действующих сотрудников: «Пусть интуиция никогда не подводит, а любая, даже самая запутанная ниточка приводит к раскрытию преступления! Желаю крепкого здоровья, семейного благополучия и дальнейших успехов в службе на благо Отечества!»

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