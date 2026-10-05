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12:12 (UTC+5), 05 Октября 2026

В Башкирии храм «Скоропослушница» обрел свое главное украшение

В день Воздвижения Креста Господня прихожане храма иконы Божией Матери «Скоропослушница» в селе Акъяр стали свидетелями важного момента — освящения новой Голгофы.

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пресс-служба администрации Хайбуллинского района РБ официальный канал в МАХ
Фото: пресс-служба администрации Хайбуллинского района РБ | официальный канал в МАХ
Лейла Аралбаева
обозреватель ИА «Башинформ»
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«Это событие стало финальным аккордом многолетней работы по внутреннему убранству церкви, – сообщили в пресс-службе администрации Хайбуллинского района республики. – Благоустройство храма «Скоропослушница» велось поэтапно на протяжении нескольких лет, и теперь, с появлением столь искусного иконостаса, церковь обрела свой завершенный и величественный облик. Для православных жителей Хайбуллинского района это не просто архитектурное обновление, а обретение духовного центра, созданного с большой любовью и мастерством».

Автором уникального иконостаса и Голгофы выступил мастер Владимир Пономаренко. Для него работа в Акъяре стала своего рода возвращением к истокам. Мастер посвятил созданию резного иконостаса около четырех лет, вложив в него не только профессиональное мастерство, но и глубокое личное отношение к родному краю.

За плечами мастера десятилетия кропотливого труда. Он начинал свой творческий путь в Красноусольском, работал в храмах по всей Башкирии и даже принимал участие в реставрации столичных святынь. В его профессиональной биографии — руководство иконописной мастерской в знаменитой Ганиной Яме под Екатеринбургом, где он участвовал в создании масштабного храмового комплекса.

Ранее мы сообщали, что в Башкирии обсудили вопросы сохранения храма в селе Воскресенское.

пресс-служба Хайбуллинского района РБ официальный канал в МАХ
пресс-служба Хайбуллинского района РБ официальный канал в МАХ
Фото: пресс-служба Хайбуллинского района РБ | официальный канал в МАХ
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