В Башкирии храм «Скоропослушница» обрел свое главное украшение

«Это событие стало финальным аккордом многолетней работы по внутреннему убранству церкви, – сообщили в пресс-службе администрации Хайбуллинского района республики. – Благоустройство храма «Скоропослушница» велось поэтапно на протяжении нескольких лет, и теперь, с появлением столь искусного иконостаса, церковь обрела свой завершенный и величественный облик. Для православных жителей Хайбуллинского района это не просто архитектурное обновление, а обретение духовного центра, созданного с большой любовью и мастерством».
Автором уникального иконостаса и Голгофы выступил мастер Владимир Пономаренко. Для него работа в Акъяре стала своего рода возвращением к истокам. Мастер посвятил созданию резного иконостаса около четырех лет, вложив в него не только профессиональное мастерство, но и глубокое личное отношение к родному краю.
За плечами мастера десятилетия кропотливого труда. Он начинал свой творческий путь в Красноусольском, работал в храмах по всей Башкирии и даже принимал участие в реставрации столичных святынь. В его профессиональной биографии — руководство иконописной мастерской в знаменитой Ганиной Яме под Екатеринбургом, где он участвовал в создании масштабного храмового комплекса.
Ранее мы сообщали, что в Башкирии обсудили вопросы сохранения храма в селе Воскресенское.
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