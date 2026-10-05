На Челябинскую область обрушился снег с дождем

По информации 1obl.ru, наиболее интенсивные осадки пришлись на горную зону, где местами выпало до 40% от месячной нормы.

Так, в Златоусте установился временный снежный покров высотой до 20 сантиметров, а меньше всего осадков зафиксировано на юге и востоке Челябинской области.

Ранее в Башкирии рыбаков предупредили об опасностях тонкого льда.