В Башкирии предупредили рыбаков об опасностях тонкого льда

«Несмотря на то, что в некоторых районах республики уже выпал снег, на водоемах республики еще много любителей рыбалки на открытой воде. Осенью риски происшествий на воде с рыбаками возрастают, так как температура воды снижается, а при заморозках начинает образовываться тонкий лед, который может быть не виден невооруженным глазом», — сообщил в канале Макс председатель Госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов.
По информации спасателей, с начала 2026 года на реках и озерах Башкирии погибли восемь рыбаков. Недавно трагические случаи произошли в Мечетлинском районе на реке Ай и в Гафурийском районе на озере Белое.
Спасатели региона вновь напоминают рыбакам о правилах безопасного поведения у воды:
— надевайте спасательный жилет, даже если хорошо плаваете;
— не выходите на воду в ветер, туман и снег;
— проверяйте лодку перед выходом;
— не злоупотребляйте алкоголем на рыбалке;
— сообщайте близким место нахождения и время возвращения;
— держите телефон заряженным.
При возникновении экстренной ситуации звоните по номеру 112.
Ранее в Башкирии на озере Аслыкуль спасли рыбака.
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