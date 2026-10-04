В Башкирии предупредили рыбаков об опасностях тонкого льда

«Несмотря на то, что в некоторых районах республики уже выпал снег, на водоемах республики еще много любителей рыбалки на открытой воде. Осенью риски происшествий на воде с рыбаками возрастают, так как температура воды снижается, а при заморозках начинает образовываться тонкий лед, который может быть не виден невооруженным глазом», — сообщил в канале Макс председатель Госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов.

По информации спасателей, с начала 2026 года на реках и озерах Башкирии погибли восемь рыбаков. Недавно трагические случаи произошли в Мечетлинском районе на реке Ай и в Гафурийском районе на озере Белое.

Спасатели региона вновь напоминают рыбакам о правилах безопасного поведения у воды:

— надевайте спасательный жилет, даже если хорошо плаваете;

— не выходите на воду в ветер, туман и снег;

— проверяйте лодку перед выходом;

— не злоупотребляйте алкоголем на рыбалке;

— сообщайте близким место нахождения и время возвращения;

— держите телефон заряженным.

При возникновении экстренной ситуации звоните по номеру 112.

Ранее в Башкирии на озере Аслыкуль спасли рыбака.