Большой район Уфы останется со слабой подачей воды

В Уфе на сутки отключат водопровод по пр. Октября и ул. 50 лет СССР. Работы запланированы на период с 10.30 7 октября до 9.30 8 октября. На линии нужно заменить запорную арматуру и смонтировать перемычку над трубами водоснабжения и канализации, чтобы не допустить их деформации под тяжестью стен.
В это время воду полностью не отключат, ресурс будут подавать на пониженном давлении. Со слабым напором останутся 282 МКД, 17 детсадов, детдом №2, 8 школ, Южный автовокзал, 4 общежития, Дворец спорта, министерство ЖКХ, универмаг «Уфа"» и детская филармония, горбольница №6, художественная школа №2 и другие объекты.
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