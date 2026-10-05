Ближайшие выходные для жителей Башкирии будут трехдневными

День Республики официально отмечают 11 октября. Однако в 2026 году эта дата выпадает на воскресенье. По республиканскому закону «О праздничных и памятных днях в РБ», если праздник выпадает на выходной день, его переносят на следующий после праздничного рабочий день. В данном случае на понедельник, 12 октября.

Подробнее о том, как Башкирия отметит День Республики в 2026 году, читайте в этой статье Башинформа.