Актёр из Башкирии принял участие в новой комедии «Вор в загоне»

По сюжету психолог Антон (Денис Власенко) приезжает в Усть-Байкальск знакомиться с семьей своей беременной девушки Полины (Елизавета Кононова). Её отец МихПет (Владимир Вдовиченков) оказывается не только суровым предпринимателем с тревожным расстройством, но и одним из главарей местной ОПГ. Помогая будущему тестю справиться с паническими атаками, Антон оказывается втянут в криминальные разборки, где именно его мягкость и знание психологии становятся главным оружием.

Среди актеров есть и наш земляк — Владимир Гарцунов, в фильмографии которого есть такие популярные проекты, как «Трудные подростки», «Стрим» и другие.