Актёр из Башкирии принял участие в новой комедии «Вор в загоне»

По сюжету психолог Антон (Денис Власенко) приезжает в Усть-Байкальск знакомиться с семьей своей беременной девушки Полины (Елизавета Кононова). Её отец МихПет (Владимир Вдовиченков) оказывается не только суровым предпринимателем с тревожным расстройством, но и одним из главарей местной ОПГ. Помогая будущему тестю справиться с паническими атаками, Антон оказывается втянут в криминальные разборки, где именно его мягкость и знание психологии становятся главным оружием.
Среди актеров есть и наш земляк — Владимир Гарцунов, в фильмографии которого есть такие популярные проекты, как «Трудные подростки», «Стрим» и другие.
Актер обладает фактурной, запоминающейся внешностью, из-за чего режиссеры часто доверяют ему роли хулиганов или жестких, но глубоких персонажей. Исключением не стала и роль в новом проекте, в котором молодой человек предстанет в амплуа бандита Шварца.
Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе телеканала ТНТ, Владимир родился в закрытом городе Межгорье. В юности он серьезно занимался футболом и планировал связать жизнь со спортом, однако тяжелая травма колена заставила отказаться от этой мечты. Во время долгой реабилитации юноша увлекся творчеством, начал участвовать в школьных конкурсах и записался в уфимскую театральную студию «Пауза». В 2014 году он успешно окончил Уфимский государственный институт искусств имени З. Исмагилова и отправился покорять Москву. На данный момент фильмография Владимира насчитывает свыше 30 проектов.
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