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14:31 (UTC+5), 05 Октября 2026

Актёр из Башкирии принял участие в новой комедии «Вор в загоне»

На телеканале ТНТ состоится премьера криминальной комедии «Вор в загоне» — истории о московском психологе, который приезжает на Байкал знакомиться с родителями своей невесты и узнаёт, что её отец — не просто суровый бизнесмен, а глава местной ОПГ с тревожным расстройством.

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телеканал ТНТ пресс-служба
Фото: телеканал ТНТ | пресс-служба
Ксения Калинина
Cпециальный корреспондент
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По сюжету психолог Антон (Денис Власенко) приезжает в Усть-Байкальск знакомиться с семьей своей беременной девушки Полины (Елизавета Кононова). Её отец МихПет (Владимир Вдовиченков) оказывается не только суровым предпринимателем с тревожным расстройством, но и одним из главарей местной ОПГ. Помогая будущему тестю справиться с паническими атаками, Антон оказывается втянут в криминальные разборки, где именно его мягкость и знание психологии становятся главным оружием.

Среди актеров есть и наш земляк — Владимир Гарцунов, в фильмографии которого есть такие популярные проекты, как «Трудные подростки», «Стрим» и другие.

телеканал ТНТ пресс-служба
Фото: телеканал ТНТ | пресс-служба

Актер обладает фактурной, запоминающейся внешностью, из-за чего режиссеры часто доверяют ему роли хулиганов или жестких, но глубоких персонажей. Исключением не стала и роль в новом проекте, в котором молодой человек предстанет в амплуа бандита Шварца.

Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе телеканала ТНТ, Владимир родился в закрытом городе Межгорье. В юности он серьезно занимался футболом и планировал связать жизнь со спортом, однако тяжелая травма колена заставила отказаться от этой мечты. Во время долгой реабилитации юноша увлекся творчеством, начал участвовать в школьных конкурсах и записался в уфимскую театральную студию «Пауза». В 2014 году он успешно окончил Уфимский государственный институт искусств имени З. Исмагилова и отправился покорять Москву. На данный момент фильмография Владимира насчитывает свыше 30 проектов.

телеканал ТНТ пресс-служба
Фото: телеканал ТНТ | пресс-служба
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