В Башкирии внесли изменения в закон о предоставлении жилья сиротам

Глава Башкирии Радий Хабиров утвердил поправки в закон, расширяющие полномочия органов местного самоуправления республики в части социальной поддержки детей-сирот. Документ имеется в распоряжении редакции.
Согласно поправкам, изменились условия предоставления жилья сиротам. Теперь органы МСУ могут выдавать сертификаты о праве на выплату на приобретение жилого помещения или для погашения ипотеки. Сироты смогут получить благоустроенное жилье из специализированного фонда или выбрать сертификат.
Также уточнен порядок расчета субсидий для муниципалитетов. Теперь их размер будет зависеть от фактического числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 1 июля каждого года в районе.
Ранее сообщалось, что в Башкирии участники СВО из числа детей-сирот получат жилье вне очереди.
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