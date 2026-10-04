В Башкирии простились с Рафилем Гарифуллиным

«Для меня это личная утрата, — заявил спикер башкирского парламента Андрей Назаров. — Именно он когда-то доверил мне первое серьёзное дело. Я стал представителем министерства внешних связей в Магнитогорске, и с этого начался мой путь в политику».
Как отметил Андрей Назаров, Рафиль Гарифуллин прошёл большой путь. Работал на заводе, преподавал, занимался наукой, был заместителем премьер-министра, депутатом Госсобрания первого и второго созывов.
«Но дело даже не в должностях. Он всей душой болел за республику и стремился, чтобы Башкортостан был сильным и узнаваемым далеко за её пределами. Его главная работа пришлась на непростые девяностые, когда экономику надо было перестраивать, а внешние связи выстраивать заново. Сегодня республика держится в числе лидеров по международному сотрудничеству. Фундамент этих достижений закладывал именно он с коллегами, — подчеркнул спикер Госсобрания — Курултая РБ. — И знаете, буквально за десять дней до его ухода он подписал мне книгу. И встретиться мы планировали, но не успели. Сложно подобрать слова сочувствия, которые могли бы утешить близких Рафиля Хатмулловича в их горе. Вместе с вами разделяем боль невосполнимой утраты. Светлая память».
Как сообщал Башинформ, 29 сентября 2026 года на 83-м году ушел из жизни видный государственный деятель, бывший заместитель премьер-министра Республики Башкортостан Рафиль Гарифуллин.
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