Вторник, 3 Ноября 2026
Уфа
-7 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для Победы
|Последние новости
Главная/Общество
15:50 (UTC+5), 04 Октября 2026

В Башкирии простились с Рафилем Гарифуллиным

Сегодня в Уфе простились с Рафилем Хатмулловичем Гарифуллиным — видным государственным и общественным деятелем Башкортостана.

Добавить в предпочтительные источники Google
Андрей Назаров канал в Макс
Фото: Андрей Назаров | канал в Макс
Галина Бахшиева
«Для меня это личная утрата, — заявил спикер башкирского парламента Андрей Назаров. — Именно он когда-то доверил мне первое серьёзное дело. Я стал представителем министерства внешних связей в Магнитогорске, и с этого начался мой путь в политику».

Как отметил Андрей Назаров, Рафиль Гарифуллин прошёл большой путь. Работал на заводе, преподавал, занимался наукой, был заместителем премьер-министра, депутатом Госсобрания первого и второго созывов.

«Но дело даже не в должностях. Он всей душой болел за республику и стремился, чтобы Башкортостан был сильным и узнаваемым далеко за её пределами. Его главная работа пришлась на непростые девяностые, когда экономику надо было перестраивать, а внешние связи выстраивать заново. Сегодня республика держится в числе лидеров по международному сотрудничеству. Фундамент этих достижений закладывал именно он с коллегами, — подчеркнул спикер Госсобрания — Курултая РБ. — И знаете, буквально за десять дней до его ухода он подписал мне книгу. И встретиться мы планировали, но не успели. Сложно подобрать слова сочувствия, которые могли бы утешить близких Рафиля Хатмулловича в их горе. Вместе с вами разделяем боль невосполнимой утраты. Светлая память».

Как сообщал Башинформ, 29 сентября 2026 года на 83-м году ушел из жизни видный государственный деятель, бывший заместитель премьер-министра Республики Башкортостан Рафиль Гарифуллин.

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Добавить в предпочтительные источники Google
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Все темы
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Авторы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru