В Башкирии из-за непогоды ограничат движение на трассе М-5 «Урал»

Ограничение движения для грузовых и пассажирских транспортных средств на участке трассы М-5 «Урал» ввели с 22.00 4 октября с 1480 по 1548 километр (от Русского Юрмаша до границы с Челябинской областью). Как сообщили в госавтоинспекции Башкирии, об отмене ограничений будет объявлено дополнительно.
Отмечается, что сотрудники госавтоинспекции находятся на месте и готовы оказать помощь всем участникам движения.
Ранее Башинформ сообщал о закрытии трассы в Белорецком и Абзелиловском районах.
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