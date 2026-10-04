В Башкирии из-за непогоды ограничат движение на трассе М-5 «Урал»

Ограничение движения для грузовых и пассажирских транспортных средств на участке трассы М-5 «Урал» ввели с 22.00 4 октября с 1480 по 1548 километр (от Русского Юрмаша до границы с Челябинской областью). Как сообщили в госавтоинспекции Башкирии, об отмене ограничений будет объявлено дополнительно.

Отмечается, что сотрудники госавтоинспекции находятся на месте и готовы оказать помощь всем участникам движения.

Ранее Башинформ сообщал о закрытии трассы в Белорецком и Абзелиловском районах.