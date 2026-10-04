От пустыря к месту силы: в башкирском «Красноусольске» освятили купели

«Здесь действительно всё пропитано святостью, и очень хорошо, что руководством санатория принято решение освятить купели „официально“», — сказал Александр Кривцов.

Особое внимание на церемонии уделили тому, что в один день освящают сразу две купели. Первая находится за территорией санатория «Красноусольск», в селе Курорта. Минеральная вода в эту купель поступает из источника № 12.

Как сообщал ранее Башинформ, в конце июля 2026 года здесь состоялось открытие нового водозабора целебного источника № 12. Масштабный и нужный проект реализован в рамках народной программы «Атайсал», инициатором которой выступил Глава республики Радий Хабиров. Меценатом программы «Атайсал» выступил санаторий «Красноусольск».