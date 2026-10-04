От пустыря к месту силы: в башкирском «Красноусольске» освятили купели

В Гафурийском районе Башкирии, в санатории «Красноусольск» и на прилегающей к нему территории состоялось сразу два значимых события: освящение купелей, питаемых минеральными источниками, и посадка леса в рамках республиканской акции «Зеленая Башкирия».
«Наш курорт стоит на святых источниках, с ними связано много православных легенд, что они обладают целительной силой. И для нас это очень важное, знаменательное событие, я бы даже сказал, исторический день — освящение купелей. Уверен, люди будут приезжать сюда с удовольствием, чтобы окунуться в купелях, ведь вода источников лечит и тело, и душу», - подчеркнул значимость момента генеральный директор санатория «Красноусольск», доктор медицинских наук Рамиль Бадретдинов.
Протоиерей Александр Кривцов, проводивший обряд освящения, поддержал Рамиля Бадретдинова.
«Здесь действительно всё пропитано святостью, и очень хорошо, что руководством санатория принято решение освятить купели „официально“», — сказал Александр Кривцов.
Особое внимание на церемонии уделили тому, что в один день освящают сразу две купели. Первая находится за территорией санатория «Красноусольск», в селе Курорта. Минеральная вода в эту купель поступает из источника № 12.
Как сообщал ранее Башинформ, в конце июля 2026 года здесь состоялось открытие нового водозабора целебного источника № 12. Масштабный и нужный проект реализован в рамках народной программы «Атайсал», инициатором которой выступил Глава республики Радий Хабиров. Меценатом программы «Атайсал» выступил санаторий «Красноусольск».
Вторая купель расположена непосредственно на территории санатория — на месте, которое ранее было заброшенным.
«Сейчас мы облагородили источник, скоро рядом с купелью появится ротонда. Отдыхающие, возвращаясь, допустим, с прогулки по терренкурам, могут подойти сюда, спуститься по ступенькам и окунуться в освященной купели. Вода в чашу поступает из минерального источника. Уверен, освятив эти купели, мы все совершили благое дело, — заявил Рамиль Бадретдинов. — Для меня «Красноусольск» далеко не первый курорт, который я привожу в порядок. Могу сказать, что за четыре года, что работаю здесь, мы с моей командой сделали очень многое, в том числе в части благоустройства. Большое спасибо коллегам за такую слаженную, профессиональную работу. Всем огромное спасибо, будьте здоровы».
Параллельно с духовным событием на территории санатория в этот же день развернулась масштабная экологическая работа. Дружный коллектив санатория поддержал республиканскую акцию «Зеленая Башкирия» и организовал посадку молодого леса в парке, посвященном 100-летнему юбилею «Красноусольска».
Заместитель генерального директора по лечебно‑диагностической работе Людмила Бадретдинова отметила не только экологическую, но и социальную ценность таких акций.
«Мы находимся на территории парка, посвящённого 100‑летию санатория „Красноусольск“. Сейчас мы активно расширяем парк. У нас проходит замечательная экологическая акция, в которой мы регулярно участвуем, — это „Зелёная Башкирия“. Озеленение территории санатория – не только мероприятие по благоустройству, это, в первую очередь, климатотерапия для наших отдыхающих», – заявила «Башинформу» Людмила Бадретдинова.
По ее словам, посадка деревьев улучшает микроклимат, а также создает наследие для будущих поколений гостей санатория.
«Посадка хвойных деревьев продолжится и в самое ближайшее время, уже за нашей водолечебницей. Будет продолжение акции „Зелёная Башкирия“ по всей территории санатория „Красноусольск“», — добавила заместитель генерального директора по лечебно‑диагностической работе Людмила Бадретдинова.
Как рассказал агентству «Башинформ» заместитель генерального директора по хозяйственным вопросам санатория «Красноусольск» Андрей Филатов, это первая посадка нынешней осенью.
«В этот раз мы сажаем 100 деревьев хвойных пород — сосен, елей и пихт, — уточнил он. — Парк был заложен в честь столетия санатория „Красноусольск“, и здесь уже высажено более 1500 деревьев. Площадь составляет примерно пять гектаров. Отмечу: мы сажаем деревья и кустарники не только в рамках акции „Зеленая Башкирия“. Озеленение проводим постоянно, причем по всей территории санатория. За последние четыре года только деревьев высажено более двух тысяч штук. Из них более 300 крупномеров, высота которых превышает три метра. Не забыли, разумеется, и о различных кустарниках. Их высажено свыше трех тысяч».
Сотрудники «Башинформа» с удовольствием присоединились к этому «зеленому» десанту и посадили именное дерево информационного агентства.
«Башкирия — это не только кузница, житница, подземная кладовая, но еще и великолепная здравница. Сделать Башкирию курортным краем, который у всех на слуху — давняя мечта Рамиля Бадретдинова, и мы готовы ему в этом помогать», — подчеркнул главный редактор агентства «Башинформ» Руслан Шарафутдинов.
Надо отметить, что генеральный директор санатория «Красноусольск» Рамиль Бадретдинов постоянно говорит о том, что для укрепления позиций санаторно-курортной отрасли Башкортостана на общефедеральном уровне необходимо сбалансированно развивать науку, кадры, материально-техническую базу республиканских санаториев, а также благоустраивать территории. Сейчас клиенты голосуют рублем и за здоровье, и за профессионализм, и за эстетику в том числе. Так, ежегодно на благоустройство территории санатория выделяется по 10-15 млн рублей, уточнил Рамиль Бадретдинов.
Гости санатория «Красноусольск» уже оценили усилия команды по благоустройству.
«Мы регулярно приезжаем сюда, чтобы качественно подлечиться, оздоровиться и хорошо отдохнуть. Я хочу поблагодарить руководство санатория „Красноусольск“ за огромную работу по благоустройству большой территории санатория. Каждый год мы с супругом видим, как территория постоянно обновляется, благоустраивается. Мы много где были, но такого постоянного изменения, обновления ещё нигде не видели. Большое вам спасибо. Всегда приезжаем сюда с удовольствием», — подчеркнула жительница города Октябрьского, отдыхающая в «Красноусольске».
Таким образом, в «Красноусольске» гармонично сочетаются духовное наследие, оздоровительные традиции и современные подходы к благоустройству — делая санаторий не только местом лечения, но и точкой притяжения для жителей и гостей Башкирии.
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