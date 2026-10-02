Введено временное ограничение движения на одной из автодорог Башкирии

Временное ограничение движения введено для автобусов и маршрутных такси (осуществляющих перевозки на пригородных и междугородних маршрутах), грузовых транспортных средств на автомобильной дороге общего пользования федерального значения М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск 1548+651 – км 1799 км (от границы Республики Башкортостан до Челябинска).

Как сообщили в региональном МЧС, причина: неблагоприятные погодные условия (снег, мокрый снег, зимняя скользкость). Ограничения действуют до окончания неблагоприятных метеорологических явлений.

– Будьте внимательны, планируйте маршруты заранее! Следите за официальными сообщениями, – предупредили в ведомстве.