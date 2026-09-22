В Ишимбайском районе Башкирии почти достроили цех по переработка органики

В Ишимбайском районе возводится современный комплекс по переработке отходов мощностью 76 тысяч тонн в год.
Проект включает два участка: цех компостирования отходов и производство RDF-топлива, с запуском всего комплекса в 2027 году.
На данный момент цех компостирования готов на 94%, второй участок планируется сдать до конца года, сообщили в минэкологии региона. На площадке завершены возведение зданий и сооружений, а также монтаж оборудования и инженерных коммуникаций.
Запуск нового комплекса позволит значительно увеличить объемы переработки мусора и сократить их захоронение.
Ранее сообщалось, что на предприятии создаются мощности по переработке до 36 тыс. тонн компостирования в год, производству RDF-топлива — до 40 тысяч тонн.
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