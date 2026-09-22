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07:59 (UTC+5), 22 Сентября 2026

В Ишимбайском районе Башкирии почти достроили цех по переработка органики

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Фото: автор | архив ИА «Башинформ»
Гульфия Акулова

В Ишимбайском районе возводится современный комплекс по переработке отходов мощностью 76 тысяч тонн в год.

Проект включает два участка: цех компостирования отходов и производство RDF-топлива, с запуском всего комплекса в 2027 году.

На данный момент цех компостирования готов на 94%, второй участок планируется сдать до конца года, сообщили в минэкологии региона. На площадке завершены возведение зданий и сооружений, а также монтаж оборудования и инженерных коммуникаций.

Запуск нового комплекса позволит значительно увеличить объемы переработки мусора и сократить их захоронение. 

Ранее сообщалось, что на предприятии создаются мощности по переработке до 36 тыс. тонн компостирования в год, производству RDF-топлива — до 40 тысяч тонн.

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