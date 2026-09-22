Прокуратура Башкирии отменила проект застройки в Советском районе Уфы

Прокуратура республики добилась отмены проекта планировки квартала в Советском районе Уфы (ограничен улицами имени города Галле, Комсомольская, Бессонова и проспектом Октября). Документ был утвержден мэрией для комплексного развития территории по инициативе застройщика ООО СЗ «ИнвестСтрой».
В ходе проверки надзорное ведомство выявило грубые нарушения градостроительного законодательства. Проект застройки предполагал увеличение числа жителей почти на полторы тысячи человек без строительства новых образовательных учреждений. Планировалось использовать существующие детсады и школы, которые уже переполнены. Кроме того, на данной территории путь к некоторым дошкольным учреждениям лежал через оживленные трассы, а расчеты мест в них были занижены и противоречили друг другу.
По мнению прокуратуры, реализация такого плана превратила бы застройку в точечную и лишила жителей района права на общедоступное образование.
На постановление мэрии принесен протест. Документ официально отменен постановлением и.о. главы администрации г. Уфы.
Ранее сообщалось - в Уфе на школьника упали металлические футбольные ворота.
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