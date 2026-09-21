В Уфе на школьника упали металлические футбольные ворота

Публикация о травмировании ребенка воротами изначально появилась в СМИ. Школьник с травмами был госпитализирован в медицинское учреждение.

В настоящее время следователями СК организован комплекс следственных действий, направленных на установление причин и условий, способствовавших произошедшему. В ходе расследования будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности на спортивном объекте.

Ход расследования уголовного дела взят руководителем управления на личный контроль.