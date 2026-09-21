Жителей Башкирии предупредили об аферах со счетами ЖКХ

Телефонные аферисты пользуются началом нового отопительного сезона для кражи личных данных жителей. Об этом предупредили в минЖКХ Башкирии. Люди получают sms или звонки от имени поставщиков тепла и предложения перезаключить договор через Госуслуги. Если озвучить присланный код — аферисты перехватывают аккаунт и получают доступ к персональным данным и банковским счетам.

Потерпевшие рассказывают и о другой схеме: они получили sms c оповещением о перерасчёте коммунальных начислений. Ещё вариант: злоумышленники создают закрытые групповые чаты от имени энергосбытовых компаний и для входа в них просят собственников подтвердить показываемые данные, в том числе имя и дату рождения. После этого для авторизации пользователям приходит код (использовался 6-значный). Он давал «социальным инженерам» доступ к персональным данным.

«Что нужно знать. Прежде всего — не сообщать код из sms. При сомнении лучше связаться с управляющей компанией или ресурсоснабжающей организацией и уточнить, планируются ли какие-либо работы по договору. Решение о начале отопительного сезона принимают органы местного самоуправления. Тепло не включают по опросам или голосованию жильцов в чатах», – напомнили в минЖКХ.