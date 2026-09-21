В Краснокамском районе Башкирии из реки поднимут затопленное судно

В Краснокамском районе прокуратура через суд обязала владельца вытащить со дна Камы земснаряд «К-3387», который лежит в реке уже два года.

Объект, ранее предназначавшийся для углубления дна водоемов, теперь угрожает судоходству, является источником загрязнения воды и в целом представляет опасность для граждан.

Прокуратура обратилась в суд с иском о принуждении фирмы поднять затопленное судно. Суд согласился с требованиями надзорного ведомства. Теперь компания обязана убрать опасный объект.

Ранее прокуратура взяла на контроль расследование смертельного ДТП в Кармаскалинском районе.