В Краснокамском районе Башкирии из реки поднимут затопленное судно

В Краснокамском районе прокуратура через суд обязала владельца вытащить со дна Камы земснаряд «К-3387», который лежит в реке уже два года.
Объект, ранее предназначавшийся для углубления дна водоемов, теперь угрожает судоходству, является источником загрязнения воды и в целом представляет опасность для граждан.
Прокуратура обратилась в суд с иском о принуждении фирмы поднять затопленное судно. Суд согласился с требованиями надзорного ведомства. Теперь компания обязана убрать опасный объект.
Ранее прокуратура взяла на контроль расследование смертельного ДТП в Кармаскалинском районе.
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