В Башкирии за сутки спасатели нашли шестерых грибников

За прошедшие сутки в экстренные службы поступило шесть сообщений о людях, заблудившихся на природе.

По данным госкомитета РБ по ЧС, сообщения поступили из Благовещенского, Иглинского, Уфимского, Ишимбайского, Туймазинского и Чишминского районов. Во всех случаях люди уходили или уезжали в лес для сбора грибов — чаще всего это были женщины, а также одна пара (мужчина с женщиной).

Все потерявшиеся найдены живыми и здоровыми: медицинская помощь никому не потребовалась.

Ранее в Уфе годовалый малыш выпал из окна.