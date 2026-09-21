В Башкирии сократили число пожаров на 30% и усилили защиту населения

В правительстве Башкирии обсудили вопрос обеспечения безопасности населения и развитие юстиции. По словам премьер-министра Андрея Назарова, за 7 лет в республике построили 6 зданий пожарных депо, создали 8 пожарных частей и 3 поисково-спасательных отряда, приобрели свыше 450 единиц специальной пожарно-спасательной техники.

«Ежегодно добиваемся снижения числа происшествий на водных объектах, а также числа погибших при пожарах и на воде. За эти годы спасено более 11 тысяч жителей, а количество пожаров удалось сократить на 30%», — подчеркнул Андрей Назаров.

Заместитель премьер-министра правительства РБ Ирек Сагитов отметил, что в Башкортостане реализуется уникальная Стратегия развития пожарно-спасательных сил, аналогов которой нет в России. Это позволило снизить гибель людей как при пожарах, так и на водных объектах.

«Одной из самых эффективных мер пожарной безопасности являются автономные пожарные извещатели. Таких извещателей мы выдали более 700 тысяч 16 категориям граждан, из них 500 тысяч — семьям с детьми. На эти цели из бюджета республики направлено более 260 млн рублей. В республике в рамках Программы по предотвращению угроз природных пожаров создали 7 опорных пунктов, приобрели 1500 ранцевых огнетушителей, 29 переносных пожарных резервуаров. Незаменимым помощником в этом деле стал наш пожарно-спасательный вертолет Ка-32, который находится в постоянной готовности к реагированию», — подчеркнул Ирек Сагитов.

Ежегодно повышается уровень готовности защитных сооружений гражданской обороны, сегодня он составляет более 57% при среднем показателе по России чуть более 31%. Благодаря системе видеонаблюдения АПК «Безопасный город» сотрудниками МВД раскрыто более 800 и выявлено более 1000 преступлений.

«Приоритетное внимание уделяем оказанию помощи участникам специальной военной операции. В зону СВО сформировали и доставили 186 гуманитарных колонн общей массой более 21 тысячи тонн на сумму свыше 4,5 млрд рублей. Эту работу продолжаем под девизом „Все для Победы!“», — акцентировал Ирек Сагитов.

Госкомитет РБ по делам юстиции провел правовую экспертизу и государственную регистрацию более 13 тысяч нормативно-правовых актов исполнительных органов. В республиканский регистр включили более 177 тысяч муниципальных актов. Административными комиссиями рассмотрено более 750 тысяч дел и взыскано в бюджет более 750 миллионов рублей.

«В Башкирии осуществляют правосудие 215 мировых судей, которыми рассмотрено около 6 миллионов дел, присуждено ко взысканию в бюджет республики более 13,5 миллиарда рублей. Системно реализуется государственная программа „Развитие юстиции в Республике Башкортостан“. Проведен капитальный ремонт на 48 судебных участках, 9 обеспечены новыми помещениями. В рамках бесплатной юридической помощи рассмотрено более 29 тысяч обращений, оказана юридическая помощь более 7 тысячам участников СВО и членам их семей. Работа по всем направлениям продолжается», — сказал Ирек Сагитов в своем выступлении.

Ранее Башинформ сообщал о том, что в Уфе снизилось число ДТП и пожаров.