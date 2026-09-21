Монахини из Челябинской области вырастили необычный урожай

Как пишет 1obl.ru, для этих мест такой урожай в диковинку. Известно, что подворье расположено в нескольких километрах от города, практически на границе с Казахстаном.
Помимо арбузов, здесь выращивают овощи и зелень. Морковь и свеклу уже убрали и заложили на хранение в погреба. За хозяйством следит инокиня Георгия.
В следующем году монахини планируют вырастить еще больше сладких плодов.
Ранее эпидемиолог из Башкирии назвал пять запретов про арбуз.
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