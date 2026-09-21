Известный водитель маршрутки из Башкирии принял участие в шоу талантов

Певцы, танцоры, фокусники, рэперы, пародисты, звёзды соцсетей и обладатели уникальных талантов со всей России вышли на сцену, чтобы побороться за 10 миллионов рублей и возможность стать новым лицом телеканала.
Ведущей проекта стала Анна Хилькевич, а отбором участников занялось строгое жюри: Ольга Бузова, Марина Кравец, Сергей Светлаков и Сергей Орлов.
Задача проекта — искать не идеальных артистов, а ярких и самобытных героев, которых невозможно забыть. Одним из них стал Рустам Яхшибаев — знаменитый «поющий водитель» маршрутки из Стерлитамака. В соцсетях он прославился тем, что превратил свой общественный транспорт в живую концертную площадку для горожан. Его репертуар включает песни на более чем 10 языках (русском, башкирском, татарском, английском, итальянском и др.).
«В один прекрасный день меня подсняла моя пассажирка, выложив видео в интернет. Этот ролик набрал много просмотров, после чего я начал снимать себя и выкладывать в социальные сети. У меня нет музыкального образования, но я стараюсь петь красиво. Так и получается: заходят люди, подпевают мне, всегда с улыбкой и настроением выходят из моей маршрутки», — рассказал он о себе членам жюри.
Вместе с Рустамом на проект в качестве поддержки приехала его супруга, которая на момент выступления мужа находилась в зале.
«Женщина — это крылья! Ну что, давайте тогда [начинать]! У вас поддержка зала, поддержка супруги и наша поддержка!» — сказала Ольга Бузова перед выступлением.
Водитель маршрутки исполнил трогательную музыкальную композицию «Я люблю тебя до слез». Несмотря на душевное исполнение и интересную личную историю, все члены жюри посчитали уровень его вокала недостаточным для масштабного телеконкурса с призом в 10 миллионов рублей.
«Это супер в рамках какого-то камерного выступления, но я пока не вижу вам применения на нашем канале», — обосновала Бузова свой отказ мужчине в прохождении во второй этап.
«Пойте дальше, где бы вы ни были, потому что ваш голос и искренность дарят настоящее счастье», — поддержал Рустама Сергей Светлаков.
Уже после выхода премьерного выпуска и выступления Рустам поделился своими впечатлениями:
«Нет, я не согласен с решением жюри. Считаю, что хорошо выступил и заслуживал возможности пройти дальше, чтобы раскрыть свой талант. Мне хотелось показать зрителям больше, ведь я исполняю песни на 10 языках, и хотел продемонстрировать это в следующих этапах шоу».
Несмотря ни на что, Рустам и дальше будет продолжать заниматься музыкой, радуя своим творчеством людей, ведь музыка — его отдушина. Не забывает Рустам и про свою семью, в которой растет четверо детей. В свободное от работы и творчества время мужчина предпочитает проводить время с близкими в городском парке.
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