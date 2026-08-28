Актриса из Уфы исполнила главную женскую роль в сериале «Пора на завод»

Сюжет сериала строится вокруг инвестора Вадима, который привык рисковать миллионами, но не работать руками. Однако чтобы заслужить уважение отца Тани — сурового бригадира Игоря Романовича (Анатолий Журавлёв) и получить благословение на свадьбу, он совершает самый безрассудный поступок в своей жизни: меняет строгий костюм на рабочую робу и устраивается на Уральский металлургический завод. Основной съёмочной площадкой сериала стал действующий металлургический завод в Ревде.

Главную женскую роль исполнила актриса Рината Тимербаева. Девушка родилась и выросла в Уфе, затем переехала в Санкт-Петербург обучаться актерскому мастерству. В 2024 году Рината стала дипломированной актрисой, реализовав свою мечту. В эксклюзивном интервью «Башинформу» Рината рассказала о съемках в проекте, детских мечтах и родной Уфе.

— Роль в сериале «Пора на завод» для вас далеко не первая. Расскажите про новый проект?

— Мне безумно нравится, когда проекты отличаются друг от друга, а здесь необычная история — и любовь, и семья, и юмор. Плюс персонажи довольно живые, они не идеальны, могут где-то ошибиться, где-то сделать какую-то глупость. За такими героями интереснее наблюдать.

— Как вы считаете, есть ли что-то общее между вами настоящей и вашей героиней?

— Наверное, есть. Я тоже достаточно самостоятельный человек и могу быть упрямой, если понимаю, чего хочу. Но Таня все-таки отличается от меня: она в каких-то ситуациях мягче, чем я. Поэтому мы не совсем одинаковые, но какие-то общие черты я, конечно, нашла.