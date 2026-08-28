Актриса из Уфы исполнила главную женскую роль в сериале «Пора на завод»

Сюжет сериала строится вокруг инвестора Вадима, который привык рисковать миллионами, но не работать руками. Однако чтобы заслужить уважение отца Тани — сурового бригадира Игоря Романовича (Анатолий Журавлёв) и получить благословение на свадьбу, он совершает самый безрассудный поступок в своей жизни: меняет строгий костюм на рабочую робу и устраивается на Уральский металлургический завод. Основной съёмочной площадкой сериала стал действующий металлургический завод в Ревде.
Главную женскую роль исполнила актриса Рината Тимербаева. Девушка родилась и выросла в Уфе, затем переехала в Санкт-Петербург обучаться актерскому мастерству. В 2024 году Рината стала дипломированной актрисой, реализовав свою мечту. В эксклюзивном интервью «Башинформу» Рината рассказала о съемках в проекте, детских мечтах и родной Уфе.
— Роль в сериале «Пора на завод» для вас далеко не первая. Расскажите про новый проект?
— Мне безумно нравится, когда проекты отличаются друг от друга, а здесь необычная история — и любовь, и семья, и юмор. Плюс персонажи довольно живые, они не идеальны, могут где-то ошибиться, где-то сделать какую-то глупость. За такими героями интереснее наблюдать.
— Как вы считаете, есть ли что-то общее между вами настоящей и вашей героиней?
— Наверное, есть. Я тоже достаточно самостоятельный человек и могу быть упрямой, если понимаю, чего хочу. Но Таня все-таки отличается от меня: она в каких-то ситуациях мягче, чем я. Поэтому мы не совсем одинаковые, но какие-то общие черты я, конечно, нашла.
— Рината, в детстве вы проявляли интерес к журналистике, но все же решили связать жизнь с актерским искусством. Чем был обоснован выбор в пользу кинокарьеры?
— В детстве я, наверное, вообще много чем интересовалась. Журналистика мне нравилась, потому что там тоже есть люди, истории, общение. Но постепенно я поняла, что актерство мне ближе. Мне нравится возможность каждый раз быть другим человеком, проживать какие-то совершенно разные истории. В какой-то момент стало понятно, что именно этим и хочу заниматься.
— Вы — дипломированная актриса. Важно ли актеру иметь профильное образование или всему можно научиться в ходе работы?
— Мне кажется, образование все-таки дает хорошую базу, но нельзя сказать, что получил диплом — и все, ты готовый актер. На самом деле, учишься постоянно, особенно уже на съемках, каждый проект чему-то тебя учит. Образование важно, но потом многое зависит от самого человека.
— Вы родом из Уфы. Какие воспоминания связаны с родным городом?
— Самые теплые… Детство, друзья, семья, любимые места. В Уфе много вещей, которые ассоциируются у меня с определенным этапом жизни. Сейчас стараюсь приезжать, когда есть возможность. Увы, не так часто, как хотелось бы.
— Ваша актерская карьера уверенно набирает обороты. Был ли опыт работы с башкирскими режиссерами?
— Пока такого опыта не было, но если будет интересное предложение, то я с удовольствием соглашусь. Мне кажется, у нас в Башкирии много чего интересного, о чем можно рассказать и даже нужно рассказывать, поэтому если появится такой проект, то я бы его поддержала.
— Что вы могли бы посоветовать начинающему актеру, который только начинает карьеру?
— Не ждать, что все получится сразу. В этой профессии очень много отказов, и это нормально. Нужно ходить на пробы, пробовать, даже если страшно или кажется, что ты пока не готов. И не нужно сравнивать себя с другими. У всех все складывается по-разному.
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