Из-за ЧП на железной дороге поезд Адлер – Уфа изменил маршрут

Так, через станции Тихорецкая — Батайск — Лихая — Морозовская с выходом на основной маршрут на станции Волгоград проследует поезд № 462 Адлер — Уфа (отправлением 20 сентября).

Отмечается, что железнодорожники делают все возможное для восстановления движения на участке. Пассажиры поездов, задержанных более чем на 4 часа, обеспечиваются питанием.

Кроме того, Южная транспортная прокуратура организовала проверку по факту происшествия с грузовым поездом в Ростовской области. При сходе подвижного состава грузового поезда обошлось без пострадавших.

Ранее на трассе в Башкирии сбили лося.