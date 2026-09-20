Вековая активность: долгожители в Башкирии продолжают участвовать в выборах

В Башкирии в единый день голосования продолжают проявлять активность избиратели, которые уже перешагнули вековой рубеж.

Так, на дому свой выбор сделала 102-летняя жительница села Богданово Балтачевского района Мининур Хусаинова. Об этом рассказал глава администрации Ильгиз Субушев.

В Чишминском районе члены участковой избирательной комиссии и наблюдатели пришли домой к 101-летнему ветерану Великой Отечественной войны Султану Хайдарову.

Ранее «Башинформ» писал о том, что, по данным ЦИК, в Башкирии проживают 611 избирателей старше 100 лет. Из них двоим исполнилось 106 лет.