Вековая активность: долгожители в Башкирии продолжают участвовать в выборах

В Башкирии в единый день голосования продолжают проявлять активность избиратели, которые уже перешагнули вековой рубеж.
Так, на дому свой выбор сделала 102-летняя жительница села Богданово Балтачевского района Мининур Хусаинова. Об этом рассказал глава администрации Ильгиз Субушев.
В Чишминском районе члены участковой избирательной комиссии и наблюдатели пришли домой к 101-летнему ветерану Великой Отечественной войны Султану Хайдарову.
Ранее «Башинформ» писал о том, что, по данным ЦИК, в Башкирии проживают 611 избирателей старше 100 лет. Из них двоим исполнилось 106 лет.
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