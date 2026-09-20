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16:31 (UTC+5), 20 Сентября 2026

В ЦИК Башкирии рассказали, как голосуют избиратели с инвалидностью

По данным ЦИК республики, 72% УИКов в регионе обеспечены условиями доступности для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Избирателей с нарушением зрения сопровождают волонтеры.
Фото: ТИК Белорецкого района РБ | vk.com
Наталья Овчарук
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По данным Соцфонда России, в Башкирии проживает 235 799 избирателей с инвалидностью (это 8% от общего числа избирателей). Как сообщила секретарь ЦИК РБ Марина Долматова, 4% — это инвалиды по зрению (9139 человек), по слуху — 5,5% (13 170 человек), 8% с нарушением опорно-двигательного аппарата (19 081 человек), 0,01% — граждане с протезами (248 человек).

90% УИКов в республике расположены на первых этажах, выше — 228 помещений (это 7%). Только на первых этажах расположены избирательные участки в 34 районах Башкирии.

«72% УИКов региона обеспечены условиями доступности для инвалидов с нарушением функции опорно-двигательного аппарата, на 5% участков имеется дополнительное освещение, лупы для слабовидящих граждан. Для помощи гражданам организовано дежурство порядка 500 волонтеров», — рассказала Марина Долматова.

Традиционно в республике организовано пять избирательных участков для инвалидов по зрению: № 112 — в Кировском районе Уфы, № 208 — в Октябрьском районе, № 686 — в Стерлитамаке, № 1195 — в Белебее, № 1300 — в Белорецке. Все УИКи оснащены направляющими поручнями, пандусами, кнопками вызова, специальными указателями. Для инвалидов по зрению есть материалы, выполненные шрифтом Брайля, в частности, памятки о порядке голосования. Для голосования инвалиды по зрению используют специальные трафареты.

Ранее Башинформ сообщал о том, что в Башкирии обеспечили высокую доступность для граждан с инвалидностью.

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