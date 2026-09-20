В Башкирии обеспечили высокую доступность для избирателей с инвалидностью

В Уфе в Общественном пресс-центре обсудили организацию избирательного процесса для людей с ограниченными возможностями здоровья в республике.
В беседе приняли участие директор республиканского геронтологического центра «Именлек» Зульфира Маскулова и заместитель председателя регионального отделения Всероссийского общества глухих Нурия Салихова.
По словам экспертов, голосование для жителей республики с ОВЗ давно перестало быть просто юридической процедурой и превратилось в настоящий социальный праздник.
«Наши граждане ходят на выборы с семьями, с друзьями, обязательно общаются и обсуждают ход голосования», — отметила Нурия Салихова.
Для граждан с нарушениями слуха организована информационная доступность. Информация о кандидатах дублируется видеороликами в социальных сетях и на сайтах обществ. На связи всегда находятся переводчики жестового языка, к которым избиратели могут обратиться за разъяснениями. В региональном отделении общества глухих состоят более 2000 человек, еще около 4000 используют жестовый язык в быту.
Для маломобильных граждан работа организована адресно. Сотрудники соцучреждений совместно с наблюдателями и членами комиссий обходят каждого подопечного. Для тех, кто не может выйти из дома, предусмотрен выездной формат голосования.
Так, в центре «Именлек» проголосовали все 352 проживающих, включая 168 лежачих больных, сообщила Зульфира Маскулова.
Напомним, выборы проходят в Башкортостане с 18 по 20 сентября. Ранее мы сообщали, как в Уфе в голосовании принял участие 101-летний ветеран Великой Отечественной войны.
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