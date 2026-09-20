В Башкирии выросли тыквы-гиганты

В Чишминском районе прошел конкурс на самую большую тыкву. В этом году в нем приняли участие 25 человек. Организаторы оценивали урожай по 8 номинациям и определили три призовых места. Борьба получилась напряжённой – разница в весе между лидерами составила всего несколько сотен граммов, отметил глава администрации Ришат Мансуров.
По итогам, первое место заняла жительница деревни Кара-Якупово Алина Ягафарова. Ее тыква выросла до 48,4 кг. Вторым оказался фермер из той же деревни Анас Гафаров с урожаем в 47,95 кг. «Бронза» досталась представителю села Верхние Термы Ильдару Маргамову. Он смог вырастить овощ весом 47,2 кг. Победителям подарили ценные и нужные в хозяйстве подарки: триммер, бензопилу, строительную тачку с лопатой.
Ранее в Башкирии начали производить сахар из свеклы нового урожая.
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