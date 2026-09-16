В Башкирии начали производить сахар из свеклы нового урожая

В Башкирии уборка корнеплодов идёт в 11 районах региона, сообщили в минсельхозе РБ. Убрано 12,6 тыс. га сахарной свёклы, это почти треть площадей. Собрано 473 тыс. тонн, средняя урожайность – порядка 375 ц/га.

Традиционно больше всего свеклы собирают в Чишминском районе (76,6 тыс. тонн), Благоварском (33,5 тыс. т), Ермекеевском (22,5 тыс. т).

Запущены сахарные заводы. Сегодня Чишминский сахарный завод перерабатывает более 6 тыс. тонн свеклы в сутки, Раевсахар – более 5 тыс. тонн. К 16 сентября в республике произведено 14 тыс. тонн белого сахара.

В прошлом году урожай корнеплодов составил более 2 млн тонн при урожайности 480 ц/га.