В Башкирии представители национальных объединений голосуют единой командой

Выборы-2026 для представителей национально-культурных объединений республики стали не просто исполнением гражданского долга, но и настоящим праздником дружбы народов. Об этом они рассказали в Общественном пресс-центре в Уфе.

По словам директора Дома дружбы народов Эльмиры Саматовой, инициатива совместного голосования родилась на собрании руководителей национальных центров. Учитывая, что активисты живут в разных районах республики и им сложно отлучиться с работы поодиночке, было решено взять открепительные удостоверения и прийти на избирательный участок № 9 в Уфе одной большой дружной компанией в национальной одежде.

Спикер подчеркнула, что такие акции показывают молодежи пример искреннего единства, которое никого ни к чему не обязывает и делается «от души».

Заместитель руководителя правления Собора русских РБ Виктор Пчелинцев поддержал коллегу, назвав выборы главным государственным праздником, который проходит в сложное для страны время специальной военной операции. Он отметил попытки внешних сил спровоцировать агрессию, однако подчеркнул, что приход граждан на участки в национальных костюмах подчеркивает их принадлежность к своему народу и сплоченность общества.

Председатель марийской автономии «Эрвел Марий» РБ Радион Плотников также отметил праздничную атмосферу выборов.

«Для меня как гражданина это символ ответственности, а как руководителя автономии — возможность показать, что наша общественность принимает активное участие в развитии региона», — заявил он.

Плотников подчеркнул, что высокая явка обусловлена реальными результатами. В республике второй год работает школа с углубленным изучением марийского языка. В селе Мишкино открыт первый марийский историко-культурный центр. Региональная автономия «Эрвел Марий» объединяет 12 местных национально-культурных автономий в местах компактного проживания народа.

Председатель региональной организации «Канаш чувашей» Николай Иванов добавил, что многонациональность является одной из главных особенностей республики.

По его словам, взаимодействие народов развивает культуру каждого из них, особенно в части сохранения языков, где создаются специальные классы изучения родных языков. Важным элементом сплочения он назвал республиканский праздник национальной одежды, который проводится дважды в год.

«Многие семьями приходят в национальных костюмах. Это атмосфера взаимопонимания и взаимоуважения», — отметил спикер.

Эту мысль далее развил председатель международного союза общественных объединений «Всемирный курултай (конгресс) башкир» Юлдаш Юсупов. Он заявил, что День национального костюма, проводимый в Башкирии — это не политическое мероприятие, а культурная потребность народа.

«Всё это уже уходит на индустриальный характер. Мы говорим о формировании товаров широкого потребления, где каждый день обязательно видишь прохожего в элементах этномоды — башкирских, чувашских и так далее», — пояснил Юсупов.

По его мнению, учреждение этого дня показывает, что в России созданы все условия для реализации культурно-национальных потребностей, что касается и языка, и самовыражения в облике человека.

Участие в выборах для многих россиян — это не просто гражданский долг, а добрая семейная традиция. Зампредседателя Совета национально-культурной автономии татар РБ и главный редактор республиканской общественно-политической газеты «Кызыл таң» Фаил Фатхтдинов признается: он ни разу в своей жизни не пропускал голосование с 18 лет, включая советское время.

Спустя десятилетия суть события остается неизменной, хотя исторический контекст стал другим. Сегодняшняя мотивация участия продиктована уже глубоким осознанием единства страны во всем ее многообразии. Именно поэтому журналист призывает идти на участки представителей всех народов, населяющих Россию.

«Мы говорим на разных языках, у нас разные обычаи, но родина у нас одна — это Россия, поэтому мы должны участвовать в выборах», - подытожил Фаил Фатхтдинов.