В Башкирии поймали очередного барсука в личном подворье

На место выехали специалисты центра реабилитации диких животных «Пин и Пуф».

Руководитель центра Дмитрий Стрельников сообщил, что животное было осмотрено и выпущено на волю.

Это уже не первый случай, когда барсук заходит в личное подворье сельчан. Так, в одном из СНТ Уфимского района жители обнаружили барсука в клетке-ловушке, установленной для отлова собак.