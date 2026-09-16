Под Уфой в ловушку для отлова собак попал барсук

В одном из СНТ Уфимского района жители столкнулись с неожиданной ситуацией: в клетку-ловушку, установленную для отлова собак, попал барсук. На место выехали специалисты центра реабилитации диких животных «Пин и Пуф».

По словам руководителя центра Дмитрия Стрельникова, жители СНТ систематически страдали от собак, которые таскали кур. Они вызвали службу отлова, и для поимки животных поставили клетку-ловушку. Однако в неё угодил совсем не тот зверь.

«Они снова позвонили в 112, и приехали мы, — рассказал Дмитрий Стрельников. — В итоге осмотрели и выпустили барсука недалеко от места отлова, в лесу, по рекомендации Республиканского охотнадзора минэкологии Башкортостана».

Как ранее писал «Башинформ», точные данные о численности барсуков в Башкирии отсутствуют, поскольку в зимний период, когда проходит подсчет по маршрутам, эти животные находятся в спячке и не попадают в поле зрения учетчиков.

Эти звери ведут ночной образ жизни и всеядны. Их основным жилищем являются норы, вблизи которых они и предпочитают держаться. Увидеть барсука в светлое время суток — большая редкость.

Справка

Центр «Пин и Пуф» — единственная в регионе организация, куда попадают дикие животные в сложных ситуациях. Все заявки, переданные спасателям, поступают в центр, и его специалисты выезжают на место происшествия.