В Башкирии политологи назвали главные тренды избирательной кампании-2026

В Общественном пресс-центре по выборам прошла дискуссия с участием политологов Арсена Шаяхметова, Игоря Зубайдуллина и профессора УУНиТ Альфии Кузнецовой. Эксперты выделили ключевые тренды избирательной кампании по выборам депутатов Государственной думы IX созыва и Уфимского городского совета.

Арсен Шаяхметов выделил три особенности проходящих выборов.

«Электоральный процесс стал очень отлажен, он проходит практически без сбоев как на системном уровне, так и на технологическом. Всё больше цифровизации в агитационной истории. И третий тренд — система наблюдения стала по сути глобальной. Наблюдение вышло за пределы участков и стало глобальным», — сказал эксперт.

Сегодня основная борьба за избирателя переместилась из традиционных СМИ в сферу популярных вертикальных видео, отметили спикеры. Партии вынуждены адаптировать контент под разные поколения — развлекательный формат для молодежи и акцент на решении текущих проблем для старшего возраста. Агитация стала менее партийной и более персональной — фокус сместился на конкретных кандидатов и их идеи.

Центральной темой всех программ стала специальная военная операция, однако партии разошлись в методах решения социальных вопросов в этих условиях.

Эксперты зафиксировали смену модели политического участия среди молодежи. Если раньше карьера строилась через партийные ячейки, то теперь молодые лидеры формируют имидж самостоятельно через социальные сети, вступая в альянсы с партиями, уже имея собственный политический вес.

По словам политолога Арсена Шаяхметова, нынешний электоральный цикл мобилизовал молодежь. В отличие от прошлых лет, когда они чувствовали бессилие, сейчас есть понимание, что 2026 год — это рубеж, после которого начнутся изменения, отметил он и добавил, что явка молодых избирателей традиционно ожидается высокой в последний день голосования.

Напомним, выборы проходят в Башкортостане с 18 по 20 сентября. Предварительные итоги голосования будут известны к утру понедельника, 21 сентября.