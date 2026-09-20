В Башкирии начался ремонт дороги к мавзолею Хусейн-бека

В Чишминском районе ведется ремонт дороги к мавзолею Хусейн-бека. Подъезд обновят на трех участках: на улицах Опытная и Железнодорожная в микрорайоне ОПХ, а также дорогу к кладбищу «Акзират», где находится святыня. Общая протяжённость – 3,6 километра, сообщил глава администрации Ришат Мансуров. Стоимость проекта – 79,7 миллиона рублей. Из них 78,5 миллиона выделено из республиканского бюджета, 1,2 миллиона – из местного. Подрядчик «Башкиравтодор» планирует завершить работы до холодов. Проект инициирован Главой республики Радием Хабировым.
Мавзолей Хусейн-бека – один из самых ранних мавзолеев республики. По легенде, Хусейн-бек был основоположником мусульманства в Башкирии. Поэтому объект считается мусульманской святыней.
Неподалеку от мавзолея сохранилось шесть старинных каменных могильных плит с надписями на арабском. Народная молва приписывает их к военачальникам Тамерлана.
Ранее «Башинформ» писал о том, что в Башкирии восстановили 25 км участков дорог, на которые пришлась большая нагрузка в период строительства трассы М-12 «Восток».
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