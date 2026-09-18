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10:26 (UTC+5), 18 Сентября 2026

В Башкирии восстановят дороги, повреждённые при строительстве трассы М-12

В этом году отремонтировали 25 км путей, по которым грузовики возили материалы для строительства новой федеральной трассы.

Фото: минтранс РБ | правительство РБ
Элина Ахметова
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В Башкирии восстановили 25 км участков дорог, на которые пришлась большая нагрузка в период строительства трассы М-12 «Восток». Жителям возвращают безопасный и комфортный проезд, отметили в минтрансе республики. В ведомстве проинформировали о ходе ремонта.

Так, полностью восстановили все участки в Янаульском районе. Закончены ремонты участка 6,5 км дороги Бураево — Тепляки, 3 км дороги Верхние Татышлы — Пионерлагерь и в Дюртюлинском районе около 11 км дороги Учпили — Баргата.

Продолжается ремонт на этой же дороге, на том участке сейчас укладывают нижний слой асфальта.

На участке дороги Дюртюли — Бураево уже укрепляют обочины.

На участке Бураево — Тепляки выполняют устройство покрытия из черного щебня.

На участке дороги Янаул — Верхние Татышлы — Майск сняли старый асфальт и делают нижний слой.

На подъезде к деревне Суккулово Дюртюлинского района выравнивают основание дороги.

Напомним, проходящий по Башкирии участок трассы М-12 (Дюртюли — Ачит) открыли в июле 2025 года. Концедент проекта госкомпания «Автодор» обязалась восстановить разрушенные при строительстве башкирские дороги.

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