Синоптики Башкирии предупредили о заморозках до -2°

В Башкирии, по прогнозу Башгидрометцентра, 20 сентября осадков не ожидается. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха ночью составит +3, +8°. Местами заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0, -2°. Днём воздух прогреется до +18, +23°.

Завтра, 21 сентября, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха ночью будет колебаться от +4 до +9°, в горных районах заморозки в воздухе и на поверхности почвы составят 0, -2°. Днём столбики термометров покажут +19, +24°.

22 сентября характер погоды не изменится. Так же без существенных осадков. Ветер юго-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха ночью +6, +11°, по востоку республики до +1°. Днём +19, +24°.

Напомним, в Башкирии сохраняется чрезвычайная пожароопасность.