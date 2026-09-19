Ночные заморозки и чрезвычайная пожароопасность сохраняются в Башкирии

В ночь на 20 сентября на территории Башкирии ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0, -2°, днем в отдельных юго-восточных районах республики сохранится чрезвычайная пожарная опасность. По данным синоптиков Башгидрометцентра, осадки в ближайшие сутки в регионе не прогнозируются.
«Ветер переменных направлений 0-5 м/с. Температура воздуха ночью +3, +8°, местами заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0, -2°, днем +18, +23°. Ночью и утром на дорогах местами туман, видимость 500 м и менее», — уточнили в пресс-службе МЧС России по РБ.
Ранее Башинформ сообщал, что в республику пришло бабье лето.
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