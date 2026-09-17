В Башкирию приходит бабье лето

В республике наступит бабье лето — период сухой, солнечной и теплой погоды осенью. По данным Башгидромета, в этот период обычно отмечается большой суточный ход температуры.

В ночные часы в республике температура воздуха ожидается в пределах +2, +7°, в отдельных северных и горных районах республики возможны заморозки в воздухе и на поверхности почвы до 0, -2°, днем в выходные дни температура воздуха повысится до +17, +22°.

Отклонение температуры воздуха от нормы будет выше на 1-3°. Существенных осадков в республике не ожидается. В начале следующей недели ожидается дальнейшее повышение температуры воздуха до значений на 4-6° выше нормы.

В прошлом году бабье лето в республике наблюдалось с 13 по 24 сентября и было оно умеренно теплым с температурами воздуха днем +17, +22°.