Общественный штаб Башкирии оценил ход выборов: нарушений не зафиксировано

В единый день голосования в Башкортостане сохраняется высокая явка избирателей, а работа избирательных комиссий проходит без сбоев. Об этом сообщил в Общественном пресс-центре в Уфе заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами Рамиль Рахимов.

По словам спикера, к обеду активность избирателей традиционно нарастает, при этом основная волна голосующих ожидается во второй половине дня. Как правило, молодёжь любит приходить ближе к вечеру, отметил он.

За два дня работы Общественный штаб получил более 12 тысяч сообщений от наблюдателей, из них 2,5 тысячи поступили сегодня. Для контроля используется система онлайн-трансляции со всех участков республики. Кроме того, работают две мобильные группы, выезжающие на места для проверки сигналов.

Международная наблюдательная делегация из девяти человек (Бразилия, Индонезия, Мадагаскар, Турция, Германия) посетила 12 участков в Уфе и районах. По их данным, грубых нарушений избирательного законодательства не зафиксировано. Наблюдатели отметили высокую квалификацию членов комиссий.

Замечаний о нехватке бюллетеней на башкирском или татарском языках не поступало. Как пояснил Рамиль Рахимов, все комплекты выдаются избирателям по первому требованию, однако разместить все стопки бюллетеней одновременно на столах физически невозможно из-за нехватки места.

Работа по обеспечению доступности среды также выстроена системно. Избиратели с ограниченными возможностями здоровья могут проголосовать как на участках, расположенных на первых этажах, так и на дому по предварительной заявке. Особое внимание уделяется гражданам, находящимся в местах временного пребывания.

Отдельно была затронута тема вбросов недостоверной информации в соцсети. По словам Рамиля Рахимова, многие громкие сообщения оказываются ложными. Так, в одном из чатов распространялась информация о том, что заведующим детскими садами якобы приказали голосовать за конкретную партию для демонстрации доверия. Штаб проверил информацию — это оказалось неправдой. Также был опровергнут слух о контракте с министерством обороны, который якобы подписывают наблюдатели.

«Этого тоже ничего нет. Но это делают люди — вбросы в разных соцсетях, и оттуда начинается шум», — отметил замруководителя штаба. При получении подобных сигналов сотрудники созваниваются с наблюдателями на местах для мгновенной проверки.