Международные наблюдатели оценили организацию выборов в Башкирии

В Общественном пресс-центре в уфимском конгресс-холле «Торатау» состоялась встреча с международной группой наблюдателей, оценивающих ход выборов.

Своим мнением поделились профессор-политолог из Турции Хусейн Барыш Достер, член Национального собрания Мадагаскара Софи Рацирака, вице-президент Института передовых исследований в области геополитики Марко Антонио де Фрейташ Кутиньо (Бразилия) и генеральный секретарь Демократической партии борьбы Индонезии Хасто Кристиянто.

Эксперты посетили избирательные участки как в центре Уфы, так и в сельских районах республики. По их единогласному мнению, голосование проходит на высоком организационном уровне, прозрачно и полностью соответствует закону.

Хусейн Барыш Достер отметил высокую явку, превышающую 60%, и присутствие людей всех возрастов.

«Это показывает ответственное отношение государства и нацеленность на демократию», — подчеркнул он.

Эксперт особо выделил удобство трехдневного формата голосования по сравнению с однодневным в Турции, где избирателям приходится стоять в очередях по 30–40 минут.

Софи Рацирака поблагодарила Россию за дружбу и указала на высокий уровень технологического оснащения участков: «Везде стоят камеры, которые направляют видеоинформацию централизованно. Это новые технологии, которые мы не можем позволить себе в Мадагаскаре».

Она также отметила большую роль женщин в организации процесса и теплый прием со стороны сотрудников комиссий.

Марко Антонио де Фрейташ Кутиньо заявил о достойном уровне организации в городе и сельской местности. Он подчеркнул работу наблюдателей и высокую информированность населения как показатели легитимности процесса.

Хасто Кристиянто обратил внимание на высокую политическую осведомленность российской молодежи. Он пообщался с избирателем, голосующим впервые, и особенно был удивлен тому, что молодой человек заранее изучил программу и познакомился со всеми кандидатами.

Профессор кафедры теории государства и права университета имени О.Е. Кутафина Илья Чечельницкий рассказал о работе мониторинговой группы в Стерлитамакском и Ишимбайском районах республики. Эксперты пообщались с представителями избирательных комиссий и наблюдателями от всех политических партий и сошлись во мнении, что выборы проходят прозрачно, конкурентно, а Башкортостан традиционно отличается высокой избирательной активностью граждан.

В Республике Башкортостан на выборах работают 9 международных наблюдателей, представляющих пять стран - из Индонезии, Бразилии, Мадагаскара, Турции и Германии.