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12:10 (UTC+5), 20 Сентября 2026

Международные наблюдатели оценили организацию выборов в Башкирии

Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
Гульфия Акулова
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В Общественном пресс-центре в уфимском конгресс-холле «Торатау» состоялась встреча с международной группой наблюдателей, оценивающих ход выборов.

Своим мнением поделились профессор-политолог из Турции Хусейн Барыш Достер, член Национального собрания Мадагаскара Софи Рацирака, вице-президент Института передовых исследований в области геополитики Марко Антонио де Фрейташ Кутиньо (Бразилия) и генеральный секретарь Демократической партии борьбы Индонезии Хасто Кристиянто.

Эксперты посетили избирательные участки как в центре Уфы, так и в сельских районах республики. По их единогласному мнению, голосование проходит на высоком организационном уровне, прозрачно и полностью соответствует закону.

Хусейн Барыш Достер отметил высокую явку, превышающую 60%, и присутствие людей всех возрастов.

«Это показывает ответственное отношение государства и нацеленность на демократию», — подчеркнул он.

Эксперт особо выделил удобство трехдневного формата голосования по сравнению с однодневным в Турции, где избирателям приходится стоять в очередях по 30–40 минут.

Софи Рацирака поблагодарила Россию за дружбу и указала на высокий уровень технологического оснащения участков: «Везде стоят камеры, которые направляют видеоинформацию централизованно. Это новые технологии, которые мы не можем позволить себе в Мадагаскаре».

Она также отметила большую роль женщин в организации процесса и теплый прием со стороны сотрудников комиссий.

Марко Антонио де Фрейташ Кутиньо заявил о достойном уровне организации в городе и сельской местности. Он подчеркнул работу наблюдателей и высокую информированность населения как показатели легитимности процесса.

Хасто Кристиянто обратил внимание на высокую политическую осведомленность российской молодежи. Он пообщался с избирателем, голосующим впервые, и особенно был удивлен тому, что молодой человек заранее изучил программу и познакомился со всеми кандидатами.

Профессор кафедры теории государства и права университета имени О.Е. Кутафина Илья Чечельницкий рассказал о работе мониторинговой группы в Стерлитамакском и Ишимбайском районах республики. Эксперты пообщались с представителями избирательных комиссий и наблюдателями от всех политических партий и сошлись во мнении, что выборы проходят прозрачно, конкурентно, а Башкортостан традиционно отличается высокой избирательной активностью граждан.

В Республике Башкортостан на выборах работают 9 международных наблюдателей, представляющих пять стран - из Индонезии, Бразилии, Мадагаскара, Турции и Германии.

Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
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Напомним, выборы проходят в Башкортостане с 18 по 20 сентября. По данным регионального ЦИКа, явка на вечер субботы 19 сентября в республике составила 54,64%.

Ранее мы сообщали, что в Стерлитамаке мобильная группа Общественного штаба оценила ход выборов. 

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