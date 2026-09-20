На выборах в Башкирии супругов поздравили с бриллиантовой свадьбой

В Стерлитамаке на одном из избирательных участков члены комиссии поздравили супружескую пару, которая пришла голосовать в значимую для их семьи дату. Рашит и Флюра Кудакаевы вместе уже 60 лет. После того, как избиратели отдали свои голоса, их поздравили с бриллиантовой свадьбой, сообщили в пресс-службе администрации города.
Ранее «Башинформ» писал о том, что в Уфе сегодня на выборы пришёл 103-летний участник Великой Отечественной войны Николай Александрович Фомин.
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