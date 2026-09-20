Главный госавтоинспектор Башкирии предупредил о массовых проверках

Сегодня в Башкирии в утренние часы проходят массовые проверки водителей, сообщил начальник госавтоинспекции республики Владимир Севастьянов.
Проверки проходят на участках автодорог 125 и 206 км Уфа – Оренбург, 1307 и 1495 км М-5 «Урал» и 2 км Р-240 подъезд к М-12 «Восток».
По словам Севастьянова, мероприятия проводятся экипажами отдельного специализированного батальона ДПС Госавтоинспекции МВД по Республике Башкортостан.
Основная цель — профилактика аварийности и пресечение грубых нарушений ПДД: управление транспортом в состоянии опьянения, вождение без прав или после лишения, а также нарушение правил перевозки детей.
«Прошу отнестись с пониманием к проводимым мероприятиям. Они направлены на вашу безопасность и безопасность ваших близких на дорогах республики», — предупредил Владимир Севастьянов.
Ранее в Уфе самокатчик столкнулся с легковым автомобилем.
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