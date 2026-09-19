В Уфе у ТЦ самокатчик столкнулся с БМВ

Известно, что в момент аварии 30-летний водитель самоката двигался со стороны улицы Коммунистической на Пушкина. В это время БМВ выезжал со стоянки торгового комплекса.

В результате ДТП электросамокатчика госпитализировали с травмами. Сейчас выясняются все обстоятельства и подробности случившегося.

Ранее в Башкирии водитель заплатил компенсацию дочери сбитой насмерть женщины.